مبارك الخالدي



يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت لاستعادة الثقة عندما يلتقي فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال المقامة في السعودية، وتقام المباراة على ملعب نادي ضمك، وفي التوقيت نفسه ولحساب المجموعة ذاتها يجمع ستاد الأمير سلطان بأبها لقاء قمة المجموعة بين فريقي الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي اللذين تأهلا إلى الدور الربع نهائي بعد ان جمع كل منهما 6 نقاط، ويحتل الرجاء الصدارة بفارق الأهداف عن الوحدة، فيما ودع البطولة فريقا الكويت وبلوزداد ورصيد كل منهما خال من النقاط.



ويأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي بوريس بونياك تجاوز الأخطاء وتحقيق انتصار معنوي اليوم يعيد شيئا من الثقة للفريق وتحقيق فوز شرفي يكلل به جهوده في الإعداد للموسم الجديد والتي بدأت مبكرا سعيا لتحقيق مشاركة إيجابية في البطولة. وكان الكويت قد خسر من الوحدة الإماراتي 2-1 ثم من الرجاء المغربي 2-0.



وأبدى بونياك أسفه من تكرار السيناريو نفسه في المباراتين الأخيرتين، في إشارة إلى الأخطاء الدفاعية التي دفع ثمنها «العميد» ليخرج من البطولة مبكرا.



إلى ذلك، تشهد المجموعة الثالثة صراعا ثلاثيا بين النصر السعودي ومواطنه الشباب والزمالك المصري للعبور إلى ربع النهائي، فيما ستكون المواجهة بين الأول والثالث مفصلية على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.



ويحتل النصر الصدارة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن مواطنه الشباب، ونقطة عن الزمالك الثالث برصيد 3 نقاط. وتشير لوائح البطولة إلى الاحتكام لفارق الأهداف في حال تساوي فريقين أو أكثر في رصيد النقاط.



ويحتاج النصر والشباب للخروج على الأقل بتعادل لضمان التأهل، كما أن الخسارة قد تضمن للنصر بطاقة العبور، في حال خسر الشباب أمام الاتحاد المنستيري.



في المقابل، يصعد الشباب في حال الفوز أو التعادل أو حتى الهزيمة، بشرط فوز الزمالك على النصر وأن يصب فارق الأهداف لمصلحته.



من ناحيته، يحتاج الزمالك للفوز على النصر والوصول للنقطة السادسة، لتجاوز دور المجموعات بغض النظر عن نتيجة مواجهة الشباب والمنستيري. كما يضمن التعادل للنادي المصري الصعود بشرط هزيمة الشباب أمام الاتحاد المنستيري، لتفوق الزمالك بفارق الأهداف.



وفي المواجهة الثانية على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ومع أن الشباب يكفيه التعادل للتأهل، إلا أن حظوظه تبدو وافرة لتجاوز الاتحاد المنستيري الذي استقبل 8 أهداف في مباراتين.