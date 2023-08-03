طرد الدولي البرازيلي السابق مارسيلو لاعب فلومينينسي ليغادر الملعب باكيا بعدما تسبب في إصابة مروعة لمنافسه لوسيانو سانشيز لاعب أرجنتينوس جونيورز خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في بوينس آيرس الليلة الماضية.



وكان مارسيلو يحاول المرور من سانشيز بطريقته المعتادة في المراوغة لكن قدمه دهست ساق اللاعب الأرجنتيني التي حدث لها التواء من الركبة بزاوية مروعة ليسقط على الأرض وهو يصرخ من الألم.



وقال أرجنتينوس جونيورز على منصة إكس للتواصل الاجتماعي -المعروفة سابقا باسم تويتر- إن سانشيز الذي نقل إلى مستشفى لتلقي العلاج أصيب بخلع في الركبة اليسرى. وكتب مارسيلو على إنستغرام «عشت اليوم واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي. لقد أصبت زميلا لي عن غير قصد. أتمنى له سرعة الشفاء».