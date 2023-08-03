بيروت ـ أحمد عز الدين



أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اقرار إنشاء الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز كمؤسسة عامة ذات طابع خاص لا تخضع للوصاية التقليدية التي كانت تمارس من الحكومات والسلطة التنفيذية واحالته الى الهيئة العامة للمجلس.



واشار في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب امس، إلى أن الصندوق يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات باستقلالية عن تدخل السلطة السياسية. وأضاف أنه لا يمكن الاتيان بمحاسيب لادارة الصندوق السيادي بل أصحاب خبرات وفق شروط وضوابط وكفاءة يتم اختيارها من مجلس الخدمة المدنية ومؤسسة توظيف دولية وفق مواصفات وشروط واضحة ومحددة. وتحدث عن «ضمانة ثانية يؤمنها الصندوق السيادي» مع ضمانة الذهب من خلال محفظتين، واحدة للادخار والاستثمار وواحدة للتنمية على ألا يقل الاستثمار خارج لبنان عن 75% على الاقل من اصول المحفظة.



وقال كنعان «اننا نريد من خلال الصندوق السيادي تأمين ادارة اموال الدولة من مواردها البترولية واستثمارها بطريقة رشيدة وسليمة وحفظها مع عائداتها للاجيال المقبلة من أجل تنمية الاقتصاد الوطني»، مؤكدا أن العبرة بالتنفيذ وفق القيود التي وضعناها لتقديم نموذج جديد.



ورأى رئيس لجنة المال والموازنة أن اقرار لجنة المال الصندوق السيادي لادارة واستثمار الموارد البترولية شمعة في النفق المظلم، آملا أن يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية.