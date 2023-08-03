القاهرة - ناهد إمام



استضاف اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي، فعاليات الملتقى العربي بمقر الاتحاد بالقاهرة، لبحث التعاون العربي المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بمشاركة إيمان الرويلي من الكويت.



وفي كلمتها، قالت د.هدى يسي، إن اللقاء يهدف إلى دعم التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات ذات الجودة دعما للتنمية المستدامة، مشيرة إلى التطوير في المنظومة الاستثمارية لمصر، خاصة بعد رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدة وجود اهتمام كبير بالكوادر البشرية والعمل على تدريبها، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.



وألقت يسي الضوء على مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، في دورته الـ 26 والذي يعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري، وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023، تحت شعار الاستثمار العربي - الأفريقي المشترك والتعاون الدولي، وتفتتح أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والافتتاح الرسمي للمعرض والمؤتمر بمدينة شرم الشيخ.



وأشارت إلى مبادرة «علشانك يا بلدي ووحدتنا العربية» للترويج للسياحة العلاجية، موضحة أن المؤتمر سيشهد رفع أعلام الدول المشاركة بالمؤتمر خلال مهرجان خاص بالمبادرة.



من جانبه، أكد عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية النائب د.طلعت عبدالقوي، على أهمية التعاون والشراكة بين الدول، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري يؤثر على ديبلوماسية التعاون بين الحكومات، مشيرا إلى أهمية الحوار الوطني، الذي نجح في تلقي 176 ألف مقترح من مختلف فئات الشعب دون إقصاء لأي فئة.



ومن جهته، أكد أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة القاهرة بحزب حماة الوطن م.رامي غالي، على أن الاقتصاد يمثل قوة داعمة للسياسة، مشيرا إلى أهمية التعاون العربي المشترك في الدفع بعجلة القاطرة الاقتصادية.



وأضاف غالي قائلا: «أهمية التكاتف والعمل على رفع الجودة الإنتاجية لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وصولا إلى خطة الرئيس السيسي، وتحقيق عائد تصديري 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة».



بدورها، أكدت إيمان الرويلي من الكويت، على اهتمامها الخاص بالبعد المجتمعي وأهمية دعم الأقل حظا في الدول العربية، معربة عن الرغبة الحقيقية في التعاون العربي المشترك، مشيرة إلى أهمية مؤتمر الاتحاد، معلنة عن مشاركتها في فعالياته، وبحث آليات التعاون المنشود في القطاعات التجارية والصناعية.



ومن جهتها، أعربت رئيسة مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام نجاحي، ترحيبها بكل تعاون على أي مستوى سياسي أو اقتصادي بين مصر والبحرين ومع الدول العربية بعضها البعض، وأعلنت عن مشاركة وفد رفيع المستوى ومتميز من البحرين، في فعاليات مؤتمر شرم الشيخ، ودعم مبادرة علشانك يا بلدي ووحدتنا العربية.



من جانبها، أعلنت عضو جمعية سيدات الأعمال البحرينية ورئيسة اللجنة الاجتماعية بالجمعية فيكي معوض، عن تعاون اللجنة الاجتماعية بجمعية سيدات الأعمال البحرينية مع لجنة الصحة برئاسة د.ليلى سليمان باتحاد المستثمرات العرب في تنفيذ مشروعات مشتركة.



فيما كشفت، عضو المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية بالسعودية جميلة الشمري، عن دعم اتحاد المستثمرات العرب، لسيدات الأعمال العربيات وتقديم كافة التسهيلات لهن لتمكين المرأة العربية.