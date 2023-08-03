نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشرف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بغسل الكعبة المشرفة أمس.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان أنه كان في استقبال سموه لدى وصوله المسجد الحرام، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من المسؤولين.



وفور وصول الأمير بدر بن سلطان قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلل بالمخلوط، الذي يحضر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.



وعقب ذلك أدى سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ركعتي الطواف.



وشارك مع سموه في غسل الكعبة المشرفة، الشيخ د.عبدالرحمن السديس، وسدنة بيت الله الحرام.



وأكد السديس حرص القيادة الرشيدة على العناية بالحرمين الشريفين، وقال: «إن المملكة منذ توحيدها على يدي المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأبنائه البررة من بعده وصولا إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - قد دأبوا على العناية والاهتمام بكل ما يعنى بقضايا الإسلام والمسلمين، لاسيما الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة».