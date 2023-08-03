سماح جمال



كشف المؤلف عبدالله الرومي لـ «الأنباء» عن انتهائه من كتابة مسلسل «سر البنات» الذي من المقرر أن يكون من إنتاج باسم عبدالأمير، ولم يتم اختيار فريق العمل والمخرج حتى الآن.



ولفت الرومي إلى أن تصوير المسلسل سيكون مع نهاية العام وعرضه سيكون مع بداية العام المقبل خارج الموسم الرمضاني.



وحول القصة، قال الرومي: القصة تجمع أكثر من حبكة درامية بين الكوميديا، الرومانسية، الجريمة والغموض وتتناول قصة 4 بنات و4 أولاد وتحدث بعض الأحداث التي تهددهم ونراهم في كل حلقة يحاولون التعامل مع المواقف التي يتعرضون لها، والتهديدات التي يواجهونها.



وعن أسباب غيابه عن المواسم الرمضانية مؤخرا، قال الرومي: شخصيا أصبحت أفضل عدم التواجد في الموسم الرمضاني وأفضل الأعمال الموسمية كونها تحظى بنسب مشاهدة عالية كذلك وتركيز أكثر من الجمهور. مع العلم أن العائد المادي للأعمال الرمضانية أعلى، وقرار العرض في النهاية هو للمنتج وقناة العرض.