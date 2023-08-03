مفرح الشمري



هنأ وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها، وذلك من خلال كتاب رسمي وجه الى رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، والذي أكد فيه على دور جمعية الفنانين الكويتيين التي قدمت العديد من الإنجازات في تأهيل وصقل وتطوير الفن في الكويت ومساهمتها الفعالة في المجالات الموسيقية والمسرحية والفنون الشعبية التراثية منذ انطلاق مسيرتها في التاسع من يوليو 1963 لتكون سجلا ثريا وتجربة خاصة تمضي قدما إلى الأمام لاعتبارها مؤسسة رائدة محليا وخليجيا وعربيا.



من جانب آخر، تقيم جمعية الفنانين الكويتيين الأحد المقبل في مقرها الجديد بمنطقة المرقاب حفل استقبال رسميا للفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين، وذلك بمناسبة عودته من رحلة العلاج سالما بحمد الله.



«الأنباء» تهنىء جمعية الفنانين الكويتيين بعودة المطرب القدير «شادي الخليج» سالما معافا إلى أرض الوطن، متمنية له الصحة والعافية وطول العمر.