محمد راتب



طالب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك الجهات المعنية بتأجيل إصدار قرار إخراج طراريد الصيد من نقعة الشملان لحين توفير البديل. وأوضح الاتحاد في بيان صحافي أن هذا القرار صدر من اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، رغم قرار لجنة الخدمات بمجلس الوزراء ببقاء سفن الصيد في النقعة حتى يتم توفير بديل. وذكر أن قرية الصيادين كانت قد أزيلت منذ أكثر من 23 عاما لعمل مشروع مكانها مع وعد بقرية بديلة، وبذلك أصبحت النقعة هي المكان الوحيد الذي تقف فيه طراريد ولنجات الصيد. وناشد الاتحاد الجهات المعنية بالوقوف مع الصيادين وإيقاف ما وصفه بالقرارات التي يتم أخذها دون دراسة الآثار المترتبة عليها، مشيرا إلى أن نفس الموقف حدث منذ سنوات وقامت لجنة الخدمات في مجلس الوزراء بإيقاف القرار وطلبت توفير البديل خلال ثلاث سنوات، ولم يتوافر البديل حتى الآن.