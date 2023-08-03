بشرى شعبان



أكدت مدير عام مكتب الإنماء الاجتماعي بالتكليف هدى الراشد، استمرار المكتب في القيام بدوره في رعاية الإنسان وتحقيق أمنه النفسي والاجتماعي عبر مختلف مراكزه.



وقالت الراشد، في تصريح صحافي، إن المكتب الذي أنشئ لمعالجة الآثار النفسية التي نتجت جراء ما عانى منه المجتمع بعد الغزو الغاشم الذي تحل الذكرى الأليمة الثالثة والثلاثون له اليوم تمكن من القيام بدوره في اعادة التأهيل النفسي والاجتماعي ومعالجة المتضررين من الآثار السلبية التي نتجت في حينه.



وذكرت أن المكتب وبعد أن نجح في تحقيق كل أهدافه التي أنشئ من أجلها، يعمل على توفير المراكز الاستشارية العلاجية التي تتعامل مع مختلف القضايا النفسية والاجتماعية والتربوية للمواطنين والتي يقدمها بالمجان، في ظل تزايد الضغوط الحياتية وتغير وتيرة الحياة والأفكار والتي تسبب القلق والتوتر والاكتئاب وغيرها حيث تظهر في كل مرحلة وزمن ظواهر اجتماعية مختلفة يقوم المكتب بنشر الوعي والثقافة تجاه التعامل مع المستجدات، كما يوفر المكتب اختبارات الميول المهنية في بعض الفروع وكذلك الكترونيا. وأكدت أن تلك الخدمات تقدم بناء على اختصاصات مكتب الانماء الاجتماعي ومن خلال مرشدين اجتماعيين ونفسيين مؤمنين بالمسؤولية تجاه بلادنا وأنفسنا، وفي ذلك ما يدعونا لمد جسور التعاون والتواصل مع جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتغلب على أي تحديات ومواصلة البناء وتقديم الدعم للمواطن من خلال الاهتمام بالصحة النفسية.



ودعت الراشد الى تعزيز الولاء الوطني واستشعار نعمة الأمن والأمان، راجية من الله أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها الوفي المعطاء.