قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا بإقامة مسنات في منطقتي الخويسات وعشيرج.



وقال العنزي في اقتراحه: بالإشارة إلى قانون ‫2016/33 بشأن بلدية الكويت واختصاصات المجلس البلدي ولأهمية هذا الموضوع وحرصا منا على طلب هواة الحداق ونزول البحر لحاجتهم إلى هذه المسنات، فقد تمت الزيارة الميدانية لموقع المسنة الواقعة على طريق الصبية في منطقة الخويسات بتاريخ 13 يوليو وأيضا موقع الساحل البحري في منطقة عشيرج بتاريخ 19 يوليو رغبة وتقديرا لهم في تقديم كل ما من شأنه يخدم هوايتهم، والملاحظ عدم وجود مسنات تخدم هواة صيد الأسماك والحداق في الموقعين، ونظرا لبعد المسنات الأخرى ووجود عدة مشاكل تسبب حالة من الإرباك والتأخير ما يشكل عدم تنظيم وتخطيط وزحام في أوقات النزول للبحر في كافة الأيام في المسنات الحالية.



لذلك أقترح:



٭ إنشاء مسنة في منطقة عشيرج مجهزة بكافة الخدمات.



٭ صيانة وتطوير المسنة الواقعة في منطقة الخويسات تكون أيضا مجهزة بكافة الخدمات.