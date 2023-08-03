تساءل عن آلية تعويض المواطنين المتضررين





وجه النائب سعد الخنفور بحزمة اسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير المالية بالوكالة عن معاناة المواطنين والركاب مع المشاكل المتكررة وغير المقبولة لرحلات الخطوط الجوية الكويتية منذ بداية موسم السفر وحتى الآن.

وتطرق الخنفور في سؤاله إلى بيان الشركة الصادر منذ أيام قليلة والتي قالت فيه "أن التأخير الحاصل لبعض رحلات الإقلاع والوصول خارج عن أرادتنا" دون أن تحدد الأسباب الحقيقة التي أخرت مواعيد الاقلاع والهبوط لبعض الرحلات لأكثر من ٢٤ ساعة مشيرا أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع وتوثق حالات التأخير وإضراره أضرت بسمعة الكويت دوليًا.

وطالب الخنفور في سؤاله بتزويده بكشف يوضح عدد حالات التأخير لرحلات الخطوط الجوية الكويتية منذ ثلاثة أشهر وحتى تاريخه، وهل تم مخالفة الخطوط الكويتية بأية مبالغ كغرامات على بعض هذه التأخيرات، مستفسرا عن الاجراءات المتخذة في حال تأخر الطائرات عن الإقلاع، وهل قامت الخطوط الجوية الكويتية بتعويض الركاب الذين اضيروا من هذه التأخيرات؟.

واختتم الخنفور سؤاله بتزويده بإحصائية لعدد الرحلات التي قامت الخطوط الجوية الكويتية بتحويلها إلى شركات اخرى وتكلفة هذه التحويلات، وأسباب إصرار طاقم الطائرة في بعض الرحلات على السماح بصعود الركاب على الطائرة وإنزالهم منها مرة اخرى بعد مدة زمنية طويلة على الرغم من علم قائد الطائرة عدم قدرة الطائرة على الإقلاع؟.