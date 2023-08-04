محمد راتب



جدد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك مناشدة الجهات المعنية لعدم إخراج طراريد الصيد من نقعة الشملان، مؤكدا أن لجنة الخدمات في مجلس الوزراء اتخذت قرارا ببقاء القطع البحرية المرخصة للصيد في نقعة الشملان لحين توفير البديل، كما أصدرت قرارا بإخراج القطع البحرية غير المرخصة للصيد من النقعة.



وتساءل الاتحاد عن كيفية القيام بعملية الصيد، وهل من المقبول أن يتم سحب الطراد يوميا بالسيارة وإنزاله من المسنة وإعادته إلى المسنة وإخراجه وسحبه بالشارع الى مكان توقيف الطراد فيه؟ وهل هناك أماكن مجهزة لاستقبال الطراريد التي تنزل إلى البحر ومن ثم عودتها إلى مكان وقوفها؟



وأوضح أنه في بداية كل موسم يظل الطراد متوقفا بالنقعة بعد عودته من عملية ممارسة الصيد بالبحر ثم يوقف الطراد بالنقعة، ويخرج الصيادون للمبيت في سكنهم الخاص وليس في النقعة، مشددا على عدم مبيت أي صياد على طراريد الصيد ومن يخالف ذلك يتحمل نتيجة مخالفته ونحن مع تطبيق القانون.