دارين العلي



استقبل مركز الاتصال الموحد 152 في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خلال شهر يوليو الماضي 48283 بلاغ حول الكهرباء والماء من مختلف المناطق في البلاد.



وقال مدير المركز محمد العازمي في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن المركز تلقى هذا العدد من البلاغات في ظل ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الصيفية الحارة والحاجة الماسة للكهرباء والماء.



وأوضح العازمي أن بلاغات الكهرباء كانت الأعلى، حيث بلغت 42951 بلاغا، بينما بلغ عدد بلاغات المياه 5332 بلاغا طوال أيام الشهر.



ولفت إلى أن اكثر البلاغات كانت في مناطق جليب الشيوخ والسالمية وسلوى وجواخير كبد ومزارع الوفرة، وتم التعامل مع هذه البلاغات بشكل تام.



وأوضح أن المركز حال تلقيه أي بلاغ يقوم بإرساله إلى مراكز الطوارئ الكهرباء والماء بمختلف المناطق لكي تقوم بدورها بإرسال الفرق لإصلاح الأعطال بأقل وقت ممكن.



وأمل العازمي من المواطنين والمقيمين ترشيد الاستهلاك لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الأحمال، مؤكدا أن الحفاظ على هذه النعمة مسؤولية الجميع، ولابد من التعاون لتخطي فترة الذروة.