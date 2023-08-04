تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى الكويت محمد توتونجي، وذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تمنى الوزير للسفير التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المزيد من التقدم والازدهار.



وجرى خلال اللقاء بحث مجمل أوجه العلاقات الكويتية - الإيرانية، كما تم تسليم رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية د.حسين أمير عبداللهيان تضمنت تقديم دعوة له للقيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة.