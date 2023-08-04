أعلنت قوة الإطفاء العام التي يرأسها الفريق خالد المكراد، عن فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق بدورات قوة الإطفاء العام للفصل التدريبي الثاني ٢٠٢٣/٢٠٢٤:



٭ رقيب مفتش وقاية



٭ رقيب تدريب



٭ رقيب مكافحة إطفاء



٭ رقيب مشغل آلية مهام خاصة



٭ رقيب تشغيل آليات إطفاء



٭ رقيب سجلات طبية



٭ رقيب علاقات عامة وإعلام وتصوير



٭ رقيب أمن وسلامة المنشآت



٭ وكيل عريف مكافحة.



وحددت قوة الإطفاء العام الشروط العامة والخاصة للقبول والالتحاق بدورة رقيب مشغل آلية + رقيب مشغل آلية مهام خاصة ووكيل عريف مكافحة:



1 ـ أن يكون كويتي الجنسية.



2 ـ ألا يقل عمر المتقدم عند بداية الدراسة عن مواليد 4/2/2006 ولا يزيد عن مواليد 4/2/1999.



3 ـ على المتقدم اجتياز الشروط التالية وفقا للترتيب المذكور أدناه كشرط إلزامي للانتقال إلى المرحلة التالية:



٭ أولا: ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم، بحيث يتناسب الطول مع الوزن حسب معادلة كتلة الجسم المعتمدة لدى قوة الإطفاء العام.



٭ ثانيا: أن يجتاز المتقدم اختبار المقابلة الشخصية.



4 ـ لا يحق للمتقدم اختيار اكثر من دورة واحدة.



5 ـ ألا يكون قد سبقت إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.



6 ـ أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.



7 ـ أن يكون لائقا صحيا وبدنيا وخال من اي كسور او امراض معدية من بداية الدورة الى نهايتها.



8 ـ لا يعد قبول المتقدم نهائيا إلا بعد اجتيازه الفحص الطبي وبعد استيفاء جميع شروط القبول الخاصة بالدورة.



9 ـ أن يكون متفرغا للدراسة والتدريب وفقا للنظم واللوائح المعمول بها.



10 ـ يحق للمتقدم في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2023/2024 التقدم لدورات الإطفاء.



11 ـ ضرورة التسجيل بالخدمة الوطنية العسكرية لمن بلغ عمر 18 عاما وإحضار شهادة لمن يهمه الأمر من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية.



12 ـ أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (استكمال السنة الرابعة في المعهد الصناعي/ صباح السالم، او المعهد الصناعي/ الشويخ، او معهد التدريب الإنشائي).



13 ـ يجب على المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج الكويت تقديم تسلسل دراسي من بلد واحد للشهادة الدراسية المطلوبة معتمدة من الجهات المعنية بالدولة (ويستثنى من ذلك أبناء الديبلوماسيين الكويتيين أو الملحقين العسكريين في سفارات الكويت في الخارج بشرط تقديم ما يثبت ذلك).



14 ـ ألا يكون المتقدم ممن سبق اجتيازه دورة تدريبية بنفس المستوى أو أعلى لدى الهيئة.



15 ـ ألا يكون المتقدم من المقبولين المستمرين بالمؤسسات التعليمية أيا كان نوعها.



16 ـ ألا يكون المتقدم قد سبق فصله بقرار تأديبي من معاهد الهيئة أو إدارة تدريب قوة الإطفاء.



17 ـ ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة لدى أي جهة حكومية بحكم او بقرار تأديبي نهائي.



18 ـ ألا يكون المتقدم من العاملين بالجهات الحكومية أو المؤسسات العامة بالدولة أو القطاع الخاص عند تقديم طلب الالتحاق.



19 ـ يلتزم جميع المقبولين بالشروط واللوائح الداخلية الخاصة بإدارة تدريب قوة الإطفاء.



20 ـ تطبق القرعة العلنية على المجتازين لشروط القبول حال زيادة عددهم عن العدد المطلوب للدورة، والذي تقرر لجنة القبول الرئيسية للمقابلات لدورات قوة الإطفاء العام.



مدة الدورة: ثلاثة فصول تدريبية + التدريب الميداني.



يعين خريج الدورة بنجاح في قوة الإطفاء العام بأول مربوط رتبة رقيب إطفاء، أما بالنسبة لدورة وكيل عريف فذات الشروط السابقة ذكرها، على أن يعين خريجيها برتبة وكيل عريف مكافحة.