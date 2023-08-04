محمد الوزان: التحسن المستمر بمعدلات الربحية يؤكد متانة نموذج عمل الشركة وجودة وتفاني موظفيها



أعلنت شركة ميزان القابضة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة قفزة بأرباحها الصافية بنسبة 215% لتصل إلى 5.9 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات لفترة النصف الأول من العام الحالي 140.4 مليون دينار، بنمو سنوي 4.8%.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الأرباح التشغيلية بلغت نحو 9.5 ملايين دينار، وذلك بارتفاع 163.6% عن النصف الأول من 2022، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 13.9 مليون دينار، بارتفاع 67.7% عن النصف الأول من 2022.



وفيما يخص نتائج الشركة خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي، فقد بلغت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 1.7 مليون دينار، مقارنة بخسارة بلغت 1.1 مليون دينار في الربع الثاني من 2022، وحققت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 61.4 مليون دينار، بانخفاض 0.1% عن الربع الثاني من 2022.



وبلغت الأرباح التشغيلية 3.4 ملايين دينار، مقارنة بخسارة بلغت 0.3 مليون دينار في الربع الثاني من 2022، وحققت الشركة أرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 5.6 ملايين دينار، بارتفاع 170% عن الربع الثاني من 2022.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «التحسن المستمر والملحوظ في معدلات ربحية الشركة يؤكد متانة نموذج عمل الشركة وجودة وتفاني جميع زملائنا العاملين في الشركة، كما يعكس قدرة الإدارة على التعامل مع ضغوطات ارتفاع التكاليف».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة جاريت والش: «تم تحقيق نمو في ربحية المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023 على الرغم من أن البيئة التجارية في المنطقة لاتزال تواجه تحديات.

مع ذلك، الإدارة مستمرة في التركيز على خطة النمو من ناحية، وعلى التحسين التدريجي لهامش الربح من ناحية أخرى، ونؤكد قدراتنا على اقتناص الفرص وخلق القيمة على المدى الطويل لكل من عملائنا وفريق العمل والمساهمين في الشركة».



وبالعودة إلى الأداء المالي لشركة ميزان خلال النصف الأول من العام 2023، يتبين ما يلي:



حقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 90.5 مليون دينار، بارتفاع 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشكل إيراد مجال الأغذية 64.5% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية الذي يمثل 52.6% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 7.2% والخدمات الغذائية 4.7%.



وفي قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية ارتفعت الإيراد بنسبة 6.6%، وفي المقابل انخفضت إيرادات قطاع التجهيزات الغذائية بنسبة 23.4%، وحقق قطاع الخدمات الغذائية نموا في إيراداته بنسبة 8.2%.



وفي مجال غير الأغذية، بلغت الإيرادات 49.9 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل إيرادات هذا المجال نسبة 35.5% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية السريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 33.2% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل 2.3% من إجمالي إيرادات المجموعة.



وقد سجل قطاع السلع الاستهلاكية السريعة الدوران والرعاية الصحية ارتفاعا بإيراداته بنسبة 10.3%، وارتفع قطاع الصناعات بإيراداته أيضا بنسبة 2.2%.



نظرة على العمليات إقليمياً



٭ الكويت: ارتفعت الإيرادات بنسبة 6%.



٭ الإمارات: انخفضت الإيرادات بنسبة 4.6%.



٭ قطر: ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.2%.



٭ السعودية: انخفضت الإيرادات بنسبة 1.9%.



٭ الأردن: ارتفعت الإيرادات بنسبة 18.3%.



٭ العراق: ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.1%.