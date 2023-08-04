نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأول مناورات ليلية أجرتها قوات روسية وسورية مشتركة في محافظة حماة، تدربت فيها القوات المشاركة على تدمير تجمعات مفترضة «لإرهابيين».



وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن المناورات أجريت بمشاركة مقاتلات «Su35-» و«Su24-» الروسية، وتشكيلات مدفعية سورية، حيث تدربت القوات المشاركة على ضرب أهداف «حساسة» للجماعات «الإرهابية» المفترضة في المحافظة.



كما دمرت مروحيات «Ka52-» البحرية الروسية عربات وتحصينات مفترضة، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية أمس.



وشملت المناورات أيضا إنزالا نفذته تشكيلات سورية من ارتفاع 1500 إلى 3000 متر بمظلات Arbalet-2 الروسية من مروحيات «Mi-8AMTSh».