بيروت - بولين فاضل



بعد سنتين من التحضير وتزامنا مع الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، أبصرت النور أغنية ماجدة الرومي «عندما ترجع بيروت الينا بالسلامة» التي كتب كلماتها قبل 40 سنة عاشق بيروت الشاعر الراحل نزار قباني متنبئا كما يبدو بمصير العاصمة اللبنانية وإهراءات القمح في المرفأ حين كتب:«هل من الممكن أن ينبت قمح في مياه البحر»؟ عن هذه القصيدة وظروفها، تقول ماجدة الرومي إنها وقفة تضامن منها مع ناسها وأهلها لأنه لا يمكن أن يسقط كل هؤلاء الشهداء من دون أن يسأل أحد وكأن ما حصل هو ورقة نطويها ونكمل كسائر الجرائم.

وتتابع ماجدة قائلة:«نزار قباني ليس كلمة بالفم، وقد اخترت قصيدة عنت لي الكثير كتبها نزار في بداية الحرب لبيروت التي نحبها والتي يسرقونها منا، ولها اليوم أقول: مهما طال الزمن بدك ترجعي، هكذا يقول تاريخك ولست أنا من يقول».



وقد صورت أغنية «عندما ترجع بيروت الينا بالسلامة» في مصر وتحديدا في جامعة الدول العربية فيما باقي المشاهد صورت في بيروت من توقيع المخرج شربل يوسف. أما الموسيقى، فوقعها يحيى الحسن.