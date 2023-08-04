إبراهيم مطر



اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت مشاركته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية المقامة في السعودية بالتعادل ١ - ١ مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة. وهي المرة التاسعة التي يشارك فيها الأبيض بالبطولة.



ودخل الأبيض المباراة بتشكيل مكون من ضاري العتيبي في حراسة المرمى، محمد فريح، يوسف الخبيزي، فهد حمود، مشاري غنام، أحمد الظفيري، رضا هاني، محمد دحام، إبراهيم كميل، فواز المبيلش، وعمرو عبدالفتاح.



وتلقى العميد هدفا مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب محمد إسلام، وأنقذ ضاري العتيبي مرماه في الشوط الأول في أكثر من فرصة محققة، بسبب الأخطاء الدفاعية وخاصة الجهة اليمنى، والتي أثرت على أداء الفريق، كما تعاطفت العارضة مع العتيبي وردت كرة خطيرة، وكان واضحا سهولة تمرير لاعبي شباب بلوزداد الكرة خلف مدافعي الأبيض الذي لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى أحمد عبدالقادر حارس بلوزداد.



وفي الشوط الثاني، أجرى الصربي بوريس بونياك بعض التبديلات بنزول سامي الصانع وعلي حسين بدلا من أحمد الظفيري ومحمد فريح، ثم طه ياسين الخنيسي وياسين العامري بدلا من فواز المبيلش وإبراهيم كميل، إلا أن الحال لم تتغير، فواصل شباب بلوزداد السيطرة والخطورة، واستمر ضاري العتيبي في إنقاذ مرماه من أهداف محققة، في المقابل جاءت هجمات الأبيض على استحياء فلم ترق لتهديد مرمى بلوزداد بشكل مؤثر وفي الدقيقة ٨٧ نجح طه ياسين الخنيسي في ادراك التعادل من خلال ركلة جزاء لتنتهي المواجهة بالتعادل.



وفي مواجهة اخرى ضمن المجموعة نفسها فاز الرجاء المغربي على الوحدة الاماراتي ١ - ٠ ليصعد الى دور الثمانية محتلاً صدارة المجموعة ويليه الوحدة.



إلى ذلك، يلتقي غدا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة فريق الهلال والاتحاد في كلاسيكو سعودي على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف، كما يواجه السد القطري الشرطة العراقي على ملعب الأمير سلطان بمدينة أبها.



وكان فريقا السد القطري والهلال السعودي صعدا لدور الثمانية بعد فوز الأول 1-0 على أهلي طرابلس الليبي، فيما تغلب الهلال 2-1 على الوداد البيضاوي المغربي أول من امس في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات في المسابقة.



واحتفظ السد بصدارته جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه الهلال، ليصعدا معا إلى مرحلة خروج المغلوب في البطولة، وجاء الوداد وأهلي طرابلس في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين، ليودعا المسابقة رسميا.



وواصل النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة وقاد فريقه اتحاد جدة لمواصلة انطلاقته المثالية بالبطولة وتغلب 2-1 على الشرطة العراقي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات، التي شهدت أيضا تعادل الترجي التونسي مع مواطنه الصفاقسي من دون أهداف.



واحتفظ اتحاد جدة، الذي كان أول الصاعدين لدور الثمانية في البطولة، بصدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة، عقب فوزه في جميع لقاءاته الثلاثة بمرحلة المجموعات.



وحجز الشرطة بطاقة التأهل الثانية لدور الثمانية عن تلك المجموعة، بعدما حل في الوصافة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على الترجي، صاحب المركز الثالث، في حين قبع الصفاقسي، الذي ودع البطولة منذ الجولة الماضية، في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة.