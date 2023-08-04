هادي العنزي



يسعى الجهاز الإداري لكرة القـــدم بنـــادي الصليبخات برئاسة حمود ماجد، إلى التعاقد مع مهاجم محلي «سوبر» خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لإكمال تعاقداته المحلية والخارجية، والبدء في مرحلة التحضير النهائية للفريق. وقد تعاقد الصليبخات مع 17 لاعبا محليا في الأسابيع الماضية، من بينهم خالد جاسر من الجهراء، وفهد المولي من برقان، والظهير أحمد الشمري من السالمية، بعدما أنهى تعاقداته الخارجية مع 5 محترفين، هم: الثنائي العماني يونس المحيجري، ومعتصم المحيجري، ومهاجم منتخب ملاوي محمد سولومبا، والأنغولي ديفيد، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الإيفواري فؤاد بابا.



وقال حمود ماجد لـ «الأنباء»: «ندرس إمكانية إقامة معسكر تدريبي للفريق في العاصمة المصرية أو دبي خلال الفترة المقبلة، ولعل الأفضلية ستكون للقاهرة، لإمكانية توافر مباريات ودية في ذلك الوقت، لكن تبقى مسألة اختيار الوقت المناسب محل دراسة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الفريق لن يلعب في الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى، وبعد مباراة واحدة للفريق في الدوري سيكون هناك توقف بسبب المباريات الدولية «FIFA DAY» لمدة أسبوعين تقريبا، وعليه فإن توقيت المعسكر محل نقاش، أن يكون في أغسطس أو بعد أول مباراة للصليبخات في الدوري».



وأشاد ماجد بالحضور الكبير لجميع لاعبي الفريق، مضيفا أن المعدل اليومي للحضور يصل إلى 30 لاعبا، وهذا الأمر محل تقدير من الجهاز الإداري، والفني بقيادة المدرب البرتغالي أنتونيو ميراندا، ونأمل أن يقدم الصليبخات مستوى متميزا في مسابقات الموسم المقبل، خاصة في بطولة الدوري، وبما يمكنه من التأهل إلى الدوري الممتاز، مشيدا بدعم مجلس إدارة النادي برئاسة سعد عناد.