كان المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على موعد مع التاريخ بعدما تأهل للمرة الأول لدور الـ 16 في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.



وتغلب منتخب المغرب 1-0 على منتخب كولومبيا في الجولة الثالثة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات، التي شهدت أيضا تعادل منتخب ألمانيا مع كوريا الجنوبية1-1.



وحجز المنتخب المغربي مقعده في الأدوار الإقصائية بمونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخه بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف خلف منتخب كولومبيا، المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد.



وجاء منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط ليودع المسابقة مبكرا من مرحلة المجموعات، في حين قبع منتخب كوريا الجنوبية في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة.



وفي مدينة بيرس، أحرزت أنيسة لحماري هدف منتخب المغرب الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول إثر متابعتها لركلة جزاء أهدرتها غزلان الشباك.



وفي المباراة الأخرى، تعادل منتخب ألمانيا 1/1 مع كوريا الجنوبية.



هذا، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي في دور الـ 16 مع نظيره الفرنسي، متصدر ترتيب المجموعة السابعة الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي منتخب كولومبيا مع نظيره الجامايكي بالدور نفسه.