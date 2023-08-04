باتت منصة «اكس»، الاسم الجديد لتويتر، تتيح لمشتركيها بخدمة «العلامة الزرقاء» إخفاء هذه العلامة من صفحاتهم الشخصية، بعدما بات ظهور هذه العلامة محرجا لعدد كبير من مستخدمي المنصة منذ استحواذ إيلون ماسك عليها.

وقبل أن يجعل ماسك الحصول على العلامة الزرقاء خدمة مدفوعة، كانت هذه العلامة مجانية وخاصة بالحسابات الموثقة، وباتت تشكل مصدر حرج للمستخدمين الذين لا يرغبون في الكشف عن أنهم يدفعون للشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير المثير للجدل.

ولاقى هذا القرار تعليقات ساخرة كثيرة.وقال نائب رئيس تحرير «فيلادلفيا إنكوايرر» روس ماغلس «من الجنون أن ماسك نجح في تحويل هذا الرمز من مكانة اجتماعية مرغوب فيها بصورة كبيرة إلى أمر مخجل جدا لدرجة أن الأشخاص الذين يدفعون لقاء الحصول عليها قد يرغبون في إخفائها».