القاهرة - ناهد إمام



أعلن م.علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن إصدار أول رخصة تشغيل مستوفاة الموافقات الخارجية المطلوبة إلكترونيا من «مركز إصدار التراخيص» والمنشأ حديثا بمقر جهاز المدينة والمربوط إلكترونيا بالجهات الخارجية ليصبح المركز من أولى المدن التي تمكنت من إصدار التراخيص ويأتي ذلك في ضوء القانون (154/2019) للمحال العامة.



وأوضح رئيس الجهاز أن «مركز التراخيص» ساهم في تيسير الإجراءات على أصحاب المحلات والأنشطة التجارية من خلال إتاحة المعاينات إلكترونيا بالجهات الخارجية ومنها (الإدارة العامة للمرور - الإدارة العامة للحماية المدنية - قسم المساعدات الفنية - البيئة - القوى العاملة) وأصبحت مرئية لمسؤول الإصدار من خلال النظام الإلكتروني المربوط بتلك الجهات، وذلك بدلا من انتظار إرسالها عن طريق البريد مما يتسبب في إهدار الوقت.



وأهاب م.علي سعد بأصحاب الأنشطة التجارية والإدارية بالمدينة التي تخضع لقانون المحال العامة الى سرعة التقدم لإصدار التراخيص حرصا على السلامة العامة وعلى استثماراتهم المالية وعدم الاستمرار في مزاولة النشاط دون ترخيص حتى لا تقع تحت طائلة القانون واغلاق وتشميع النشاط المخالف، وذلك قبل انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب الأنشطة المقررة في 7/12/2023، مؤكدا استمرار الجهاز في بذل المزيد من الجهد بهدف تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.