تبرع بعض من أشهر نجوم هوليوود وأكثرهم ثراء، من جورج كلوني إلى ميريل ستريب، بمليون دولار أو أكثر لكل منهم، لدعم الممثلين الأميركيين المضربين حاليا في هوليوود، على ما أعلن صندوق التضامن النقابي.



بالإضافة إلى كلوني وستريب، ساهم نحو عشرة مشاهير آخرين مثل مات ديمون وليوناردو دي كابريو ودواين جونسون ونيكول كيدمان وجوليا روبرتس وأوبرا وينفري بمليون دولار أو أكثر لصندوق دعم النقابة.



وقالت المؤسسة التي تدير هذا الصندوق في بيان إنها جمعت ما مجموعه أكثر من 15 مليون دولار خلال الأسابيع الـ 3 الماضية، مخصصة لآلاف «الممثلين المياومين» الذين يواجهون صعوبات مالية بسبب توقف عجلة التصوير.



وقال رئيس هذه المؤسسة غير الربحية كورتني فانس في البيان إن «قطاع الترفيه في أزمة وتعالج مؤسسة «SAG-AFTRA» حاليا طلبات أكثر من المعتاد بمقدار 30 ضعفا للمساعدة في حالات الطوارئ».



وأشار إلى أن هذه المساعدة تهدف إلى ضمان «عدم فقدان الممثلين المحتاجين لمنازلهم، وتمكينهم من دفع نفقاتهم، وشراء الطعام لأسرهم، والحصول على الأدوية المنقذة للحياة، ودفع فواتير الأطباء وغير ذلك الكثير».