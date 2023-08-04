وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتعزيز البند المالي الخاص ببيع رصيد الإجازات السنوية في ميزانية قوة الإطفاء العام للسنة المالية 2023 /2024 بعد موافقة وزارة المالية، بحيث يسمح بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات لجميع العسكريين من قوة الإطفاء العام دون التقيد بنسبة محددة وفقا للشروط والضوابط المنظمة من قبل قوة الإطفاء العام، وذلك تقديرا من الشيخ طلال الخالد للدور البطولي الذي يقوم به عسكريو قوة الإطفاء العام في مكافحة حرائق موسم الصيف في سبيل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.