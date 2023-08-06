2000 ميغاواط الاحتياطي الناتج عن انخفاض الاستهلاك بعد هبوط درجة الحرارة

العطلة الأسبوعية قللت الضغط على الشبكة



دارين العلي



بعد أن شارفت الأحمال الكهربائية على عتبة 17 ألف ميغاواط مطلع الأسبوع الماضي، انخفضت الأحمال خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى حوالي 16 ألف ميغاواط يوم أمس 15600 ميغاواط أمس الأول.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، ان انخفاض الأحمال يعود إلى العطلة الأسبوعية في الجهات الحكومية، ما قلل الضغط على الشبكة.



ولفتت المصادر إلى ان انخفاض درجات الحرارة إلى 48 درجة و49 درجة مئوية ساهم في انخفاض الاستهلاك وسمح بوجود احتياطي مطمئن لدى الوزارة فاق الـ 2000 ميغاواط.



وفي سياق منفصل، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مناقصة تزويد وتركيب كابلات أرضية جهد 300 كيلو فولت معزولة وكابلات اتصالات مع ملحقاتها في محافظة الأحمدي لتغذية محطة أبوحليفة «W» على الشركة صاحبة ثالث أقل الأسعار المستوفية للشروط والمواصفات بمبلغ قدره 29.990 مليون دينار.



كما قرر الجهاز إحالة طلب إعادة النظر في اعتماد مبلغ ترسية مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى وتقطير المياه بمقدار 900 ميغاواط «المرحلة الرابعة» إلى إدارة الفتوى والتشريع، مبينا أن مبلغ التعاقد على الشركة الفائزة بلغ 204.178 ملايين دينار.