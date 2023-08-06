محمد راتب



أسفر مزاد الروبيان في سوق الأسماك بمنطقة شرق يوم امس السبت، عن بيع ما يزيد على 160 سلة من الروبيان الطازج (تزيد على 317 إذا ما أضيف الشحامية إلى المخلوطة)، مقابل عرض وبيع أكثر من 140 سلة منه في المزاد الصباحي بسوق السمك في الفحيحيل، وذلك في خامس أيام فترة السماح بصيده في المياه الإقليمية، وذلك رغم توقف عدد من لنجات الصيد عن الإبحار نظرا لعدم حصولها على وقودها من مادة الديزل.



وتم بيع السلة من حجم «أم نعيرة» الوسط في السوقين ما بين 50 دينارا لتبلغ 65 دينارا، وذلك وسط إقبال متوسط في كل من السوقين.



وأكد أحد باعة البسطات أن نزول وتوفر الروبيان الكويتي الطازج في السوق المحلي لم يؤثر إيجابا من الناحية السعرية على الأسماك الأخرى، فلم يهبط سعر السمك المحلي نظرا لشح كمياته وكذلك لعدم توافر الكثير من الأصناف المحلية، مشيرا إلى أن توافر الحجم الكبير من الروبيان «الجامبو» يحتاج إلى المزيد من الوقت.