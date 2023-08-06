صدر مرسوم بترقيات قضائية وتضمن المرسوم:



مادة أولى: يرقى كل من التالي أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 19/4/2022:



٭ محمد إبراهيم السيد محمود رمضان - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.



٭ ضياء الدين أنور إبراهيم الجبالي - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.



٭ محمد سامي محمد رجب - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.



٭ محمد السيد عبدالمعبود وزه - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.



٭ محمد السيد إسماعيل الشربيني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.



٭ طارق عبدالراضي أحمد إبراهيم - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.



٭ أحمد سعد عبدالسيد الشويخ - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.



٭ عمرو بكر محمود الجوهري - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.



٭ محمد محمود حسين محمود البتانوني - رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة.



٭ تامر محمد علي شمه - رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة.



٭ سالم محمد ابراهيم محمد - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.



٭ حسن أحمد شوقي هاني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.



٭ ياسر محمد وفائي الخولي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.



٭ أحمد زغلول سعد أبوالحسن - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.



٭ شريف يحيى حامد الرشيدي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.



٭ محمد حسن ابراهيم قاسم - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.



٭ عمر هلالي توفيق محمد - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.



٭ إيهاب إبراهيم محمد الضويني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.



٭ الحسن عبدالسلام محمد حسن - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.



٭ تامر حسن محمد العشري - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ محمد يحيى علي نصر - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ رامي فاروق عبده صالح - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ محمد فتحي عبدالعزيز شحاته - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ أشرف حسن عبدالسلام محمد - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ ياسر عبدالمبدي محمود عبداللطيف - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ أحمد عوض عبدالقوي الزناتي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ محمد احمد عزت غزالي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ محمد يسري محمد احمد الحسيني - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ احمد علي احمد المشد - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ هيثم سلامة سليمان سلامة - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ مصطفى يوسف محمد قاسم - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدالستار - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ نبيل سعد ابراهيم مصطفى - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ محمد يحيى محمد جاد - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ وليد نبيل حمدي عطوه علي سالم - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ محمد احمد عبداللطيف عبدالراضي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ أحمد حسن حسن حمودة - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ أحمد محمد السيد علي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ عمرو محمد سامي العادلي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.



٭ محمد اسماعيل ابراهيم عناني - قاض من الدرجة الأولى.



٭ عاصم احمد شوقي عبدالحق مصطفى - قاض من الدرجة الأولى.



٭ مفرح فخري عبدالواحد محمد - قاض من الدرجة الأولى.



مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.



تعيين 4 وكلاء في محكمة الاستئناف



صدر مرسوم بتعيين 4 وكلاء في محكمة الاستئناف. وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يعين كل من التالي أسماؤهم في الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 2022/11/22:



٭ المستشار/ سعد حسين علي متولي - وكيلا بمحكمة الاستئناف



٭ المستشار/ يسري عبدالرزاق محمد سليمان - وكيلا بمحكمة الاستئناف



٭ المستشار/ د.محمد هشام جمال محمود عبدالله - وكيلا بمحكمة الاستئناف



٭ المستشار/ سعد أنور زغلول الحمادي - وكيلا بمحكمة الاستئناف



مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.