أعلن بنك برقان عن إطلاق ميزة جديدة ضمن خدمة الموبايل المصرفية وهي «إمكانية تقديم الشكاوى إلكترونيا». وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المستمرة والهادفة إلى تعزيز معدل رضا العملاء وتحسين تجربتهم المصرفية.



وتتيح هذه الميزة سهولة تقديم الشكاوى مباشرة باستخدام أجهزتهم المحمولة. ويتم التعامل مع كل شكوى خلال 15 يوم عمل، ليحصل العملاء على تحديثات فورية حول الشكوى المقدمة من خلال خدمة الموبايل المصرفية، ما يضمن الشفافية ويرفع مستوى الثقة في عملية حل المشكلات.



وفي هذا الصدد، صرح محمد الشملان مدير أول وحدة شكاوى وحماية العملاء: هذه الخدمة تعكس سعينا في بنك برقان إلى تطوير الخدمات المقدمة لكافة عملائنا، وخاصة فيما يتعلق باستقبال الشكاوى التعاقدية بأسلوب مبتكر ومختلف من خلال خدمة الموبايل المصرفية، وذلك لتسهيل عملية تقديم الشكوى.



وأضاف الشملان: إن إطلاق ميزة الشكاوى الإلكترونية يعتبر جزءا من جهود البنك المستمرة لضمان رضا العملاء، فنحن ندرك أهمية تزويد عملائنا بقنوات سهلة وفعالة للتعبير عن مخاوفهم، وهذه الميزة الجديدة تتوافق تماما مع التزامنا بالتفوق في خدمتهم.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل بذل كافة الجهود الرامية إلى ابتكار وتوفير الحلول المستقبلية التي ترتقي بتجربة العملاء إلى مستويات متقدمة، وتندرج هذه الميزة الجديدة ضمن طيف واسع من الإجراءات التي التي يقوم بها البنك لترسيخ مكانته كمؤسسة مالية تركز على أولوية العميل.