أعلنت إيران عن تزويد البحرية التابعة للحرس الثوري بطائرات مسيرة وصواريخ يبلغ مداها ألف كيلومتر، في الوقت الذي عرضت فيه الولايات المتحدة توفير حراس للسفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز في الخليج.



وقالت وكالة الأنباء الايرانية «إيرنا» في بيان، إن «أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 300 وألف كيلومتر من بين الأنظمة والمعدات أضيفت إلى قدرات بحرية الحرس الثوري» امس.



وقال علي رضا تنكسيري قائد بحرية الحرس الثوري للتلفزيون الحكومي، إن الصواريخ الجديدة تتمتع بدقة أفضل ومدى أطول.



وأضاف «يمكن لصواريخ كروز أن تهاجم عدة أهداف في وقت واحد ويمكن تغيير الأوامر بعد الإطلاق».



وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، بأنه تمت إزاحة الستار عن أنواع طائرات الاستطلاع والاستخبارات والهجوم والقتال، وأنواع مركبات الدعم والقيادة، وأنظمة التجميع والهجوم والدفاع الإلكترونية في مجال الغابات.



جاء ذلك غداة إعلان واشنطن انها يمكن أن تعرض قريبا تعيين بحارة ومشاة بحرية مسلحين لحراسة سفن تجارية في المنطقة، بعد احتجاز إيران للسفن ومضايقتها.



وكانت واشنطن قد قالت الشهر الماضي، إنها سترسل مزيدا من الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 وإف-16 إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط لمراقبة الممرات المائية.