أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا دعم باريس الكامل للرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم وحكومته اللذين أطاح بهما الجيش.



وقالت كولونا خلال استقبالها في مقر وزارة الخارجية، رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو وسفيرة نيامي في فرنسا عائشة بولاما كين إن «فرنسا تدعم بحزم وتصميم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإحباط هذه المحاولة الانقلابية»، موضحة أن مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك.



وطالبت باريس المسؤولين عن هذه المحاولة الانقلابية بالإفراج عن الرئيس بازوم وجميع أعضاء حكومته، والسماح بالعودة إلى النظام الدستوري والديموقراطي في البلاد بشكل فوري.



وأمهلت «إيكواس» قادة الانقلاب سبعة أيام لوضع حد للأحداث الجارية في النيجر وإعادة الرئيس المنتخب إلى منصبه، تنتهي اليوم.



وشددت وزيرة الخارجية الفرنسية على ان أكثر من ألف من جنود بلادها المتمركزين حاليا في النيجر سوف يبقون هناك رغم الانقلاب العسكري، مبينة ان التعاون العسكري من النيجر قائم على اتفاقيات تم التوصل إليها مع السلطات الشرعية وهي السلطة الوحيدة التي تعترف بها فرنسا.



وقالت كولونا إنه رغم التحول المثير في الأحداث بالنيجر عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم واعتقاله، فإن الوضع فيما يتعلق بالقوات الفرنسية هادئ.



من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الحكومة الأميركية اوقفت بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر، لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية.



وأضاف بلينكن في بيان أمس الأول «كما أوضحنا منذ بداية هذا الوضع، فإن تقديم المساعدة الأميركية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديموقراطي واحترام النظام الدستوري».



وتابع «نظل ملتزمين بدعم شعب النيجر لمساعدتهم في الحفاظ على ديمقراطيتهم المكتسبة بشق الأنفس ونكرر دعوتنا لإعادة حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا على الفور».



في هذه الأثناء، شكل المجلس العسكري في النيجر قيادة جديدة للقوات المسلحة، وذلك في أعقاب تهديدات باستخدام القوة العسكرية من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).



وذكر متحدث باسم الانقلابيين أن الجنرال، موسى سالو بارمو، الذي اضطلع بدور حاسم في تنفيذ انقلاب 26 يوليو الماضي، سيتولى منصب رئيس الأركان.



وفي السابق، كان بارمو يقود القوات الخاصة في البلاد.



وأضاف المتحدث أنه تم شغل مناصب مهمة أخرى، في الجيش وسلاح الجو.



ووضع كبار مسؤولي الدفاع في «إيكواس» خطة للتدخل العسكري إذا لم يعد قادة الانقلاب في النيجر الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى منصبه بحلول اليوم، مما يهدد باندلاع المزيد من الصراعات في منطقة تحارب بالفعل تمردا دمويا لمتشددين.



وقال قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تيانى (59 عاما) الذي تلقى بعض تدريبه العسكري في فرنسا إن المجلس العسكري لن يتراجع.



وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في «إيكواس» إنه بموجب خطة التدخل فإن قرار تحديد مكان وتوقيت التدخل سيتخذه رؤساء الدول الأعضاء، ولم يذكر جدولا زمنيا لهذه الخطوة.