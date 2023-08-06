يستعد الفنان باسل خياط خلال الفترة الحالية لعمل جديد بعنوان «نظرة حب» سيخوض به الموسم الدرامي الرمضاني 2024، والعمل من تأليف الكاتب والممثل السوري رافي وهبي، إخراج رشا شربتجي، بينما من المرجح حسب موقع «سيدتي نت» أن تتصدى الفنانة كارمن بصيبص للبطولة النسائية.



وكان خياط قد غاب عن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي نتيجة انشغاله بتصوير «الثمن» الذي انتهى عرضه قبل مدة، وشاركته البطولة فيه الفنانة رزان جمال، حيث حقق العمل نجاحا كبيرا ونسب متابعة عالية، وجسد باسل في المسلسل شخصية «زين» الذي يعيش قصة حب مميزة مع «سارة»، إلا أنه يستغل حاجتها فيشعر بالندم بعدها.