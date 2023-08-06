عبدالحميد الخطيب



يخطو الفنان والمذيع مشعل الشايع بخطى ثابتة سواء في المجال الإعلامي من خلال تقديمه لعدد من البرامج الناجحة، أو في الغناء الذي أثبت جدارته فيه، وأيضا التمثيل من خلال تقديمه لأدوار مميزة، وهذه الفترة تشهد حياة الشايع المهنية نشاطا مكثفا، حيث كشف أن لديه عددا من الأعمال الجديدة التي سترى النور خلال الفترة المقبل، وقال: انتهيت مؤخرا من تسجيل عدة أغنيات ستطرح قريبا، ومنها أغنية بعنوان «وقف»، كلمات مشاري المحبوب، ألحان ابني محمد الشايع، توزيع علي المتروك، مشيرا الى انه سيصور الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وهي ذات إيقاع رومانسي راقص، لافتا في نفس السياق الى انه يستعد لموسم الأعراس، وسيغني في العديد من الاعراس في قطر والكويت ودول الخليج.



من ناحية أخرى، تطرق الشايع الى أعماله الإذاعية، قائلا: أستعد للموسم السابع من برنامجي المسابقاتي الشهير «كمل»، وهو يعتبر اكثر برنامج مسابقات استمر لعدة مواسم نظرا للنجاح الكبير الذي يحققه البرنامج على إذاعة 103.7 وهو من تقديمي وإنتاجي.



الى ذلك، أكد مشعل انه ينتظر بفارغ الصبر عرض مسلسله الدرامي الجديد «جنى تصعد المنصة» إنتاج: «مركز النايف»، تأليف: محمد عواد الشمري، إخراج: محمد الشعيبي، بطولة: عبير أحمد، شيلاء سبت، حمد القطان، فاطمة الدمخي، ومجموعة من الفنانين، مؤكدا أن العمل بات عرضه قريبا على احدى المحطات الفضائية المهمة، مؤكدا انه سعيد بهذه التجربة التي تعيده مجددا إلى الأعمال التلفزيونية الدرامية بعد فترة انقطاع له عن الشاشة، حيث كان عمله مقتصرا على الإذاعة في الفترة الماضية.