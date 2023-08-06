محمد الجلاهمة



أحال رجال الأمن الجنائي الى النيابة العامة وافدين آسيويين مكنا وافدين من استخراج رخص سوق وزيارات تجارية بأن قاما بتزوير شهادات جامعية للمستفيدين وعثر بحوزتهما على اختام وشهادات يفترض انها جامعية كانت بصدد تسليمها الى اصحابها وجار متابعة الأشخاص الذين تعاملوا مع الآسيويين.



وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية ان ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أوقفت الوافدين.



الى ذلك، قال مصدر امني إن احدى ادارات المرور ابلغت قطاع الأمن الجنائي بأن معاملة وافد تمثلت في طلب الحصول على رخصة سوق تبين من التدقيق عليها ان الشهادة الدراسية مزورة وعليه تمت احالته الى النيابة العامة، حيث ارشد عن شخص آسيوي أوصله بوافدين آخرين استخرجا له الاجازة الجامعية.



وقال المصدر: تم توقيف الوسيط الذي ارشد عن المتورطين في التزوير ويقيمان في منطقة الجليب، ليتم ضبطهما والشهادات والاختام التي يستخدمانها في عمليات التزوير.