يعقوب العوضي



أسفرت قرعة بطولة الأندية العربية الـ 38 للأندية الأبطال لكرة اليد عن وقوع فريق الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب كل من مضر السعودي، والبنك الأهلي المصري، والجزيرة الإماراتي والحشد الرياضي العراقي، بينما جاء ممثل اليد الكويتية الثاني العربي في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الهدى السعودي (مستضيف البطولة)، والزمالك المصري، وفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.



وتنطلق منافسات البطولة 16 أغسطس الجاري وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه في السعودية.



وفي هذا الإطار، عبر رئيس الجهاز الإداري لكرة اليد بالنادي العربي علي اتش عن استيائه من تصنيف القرعة، مشيرا إلى أنها «لم تكن منصفة ولكن من حيث التأهل فان نظام البطولة جيد ونثق في لاعبينا والمحترفين اسامة حسني وأسامة الجزيري، وجار البحث عن محترف ثالث بحسب نظام البطولة والذي يسمح بمشاركة ثلاث محترفين».



وكان الاخضر قد استعد من خلال تدريبات محلية ومن ثم انتقل الى معسكر خارجي في القاهرة وخاض خلاله عدة مباريات ودية مع فرق مصرية وخليجية.