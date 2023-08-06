بيروت - ناجي شربل



استهل شباب الساحل مشواره في الدوري العام اللبناني الـ64 لكرة القدم، بالفوز على الحكمة بيروت 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة في المرحلة الاولى.



وافتتح حسين عواضة التسجيل لشباب الساحل في الدقيقة 17 بكرة أرضية الى يمين الحارس محمود كعور، تلقاها عرضية من محمود سبليني من يمين المنطقة. وعادل حسن حمود للحكمة في الدقيقة 67، مستفيدا من خطأ ارتكبه الحارس ابراهيم المقداد في السيطرة على كرة عالية.



ومنح الاحتياطي الأجنبي فرانسيس التقدم لشباب الساحل في الدقيقة 80 وأضاف فرانسيس نفسه هدف التعزيز 3-1 لشباب الساحل بكرة رأسية إثر ركنية نفذها غالاس من اليسار.



وعلى ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية، فاز التضامن صور على مضيفه الشباب الغازية 2-0، وسجل للفائز جواد كوثراني وغسان سرية.



يذكر أن التضامن اعد فريقه قبل فترة قصيرة من انطلاق الدوري، اثر أزمة مالية واجهته. وعهدت الادارة بمهام المدير الفني الى المدرب مالك حسون.