يشهد ربع نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم اليوم مواجهة نارية بين النصر السعودي ونجمه المخضرم كريستيانو رونالدو والرجاء البيضاوي المغربي صاحب العلامة الكاملة في دور المجموعات، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.



وحل النصر وصيفا للمجموعة الثالثة، بفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-1، وتعادلين مع مواطنه الشباب سلبا والزمالك المصري 1-1.



في المقابل، بلغ الرجاء حامل اللقب الدور عينه بثلاثة انتصارات ضمن المجموعة الرابعة، على حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1، والكويت 2-0 والوحدة الإماراتي 1-0.



ورغم الإرهاق الذي عانى منه النصر الذي وصل للطائف من معسكره صبيحة مباراته الأولى أمام الشباب، إلا أنه قدم مستويات جيدة ضمن طموحاته لاحراز اللقب للمرة الأولى.



ويطمح الرجاء الى تخطي منافسه الذي سيحظى بدعم جماهيري كبير، من خلال تشكيلة تعول على اللعب الجماعي عبر أمثال انس الزنيتي، وزكريا الوردي، ونوفل الزرهوني، وبوشعيب لعرايسي، ويسري بوزوق والغيني أحمدو كمارا. والتقى الفريقان في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية عام 2000، انتهت بفوز النصر 4-3.



وفي مواجهة أخرى يأمل الشباب السعودي تجاوز الوحدة الإماراتي، عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في ختام ربع النهائي.



وتأهل الشباب لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة من تعادل مع النصر وفوزين على كل من الزمالك والمنستيري بنتيجة واحدة 1-0، فيما حل الوحدة وصيفا في المجموعة الرابعة من فوزين على الكويت وشباب بلوزداد الجزائري 2-1، قبل أن يخسر أمام الرجاء 0-1.