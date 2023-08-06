طارق عرابي



في إطار سعيها لتوسيع قاعدة الأنشطة التجارية في الكويت، أضافت وزارة التجارة والصناعة مجموعة جديدة من الأنشطة المستحدثة إلى قائمة الأنشطة التجارية المعمول بها في البلاد يأتي على رأسها، أنشطة خدمات الدفع الالكتروني.



وأكدت مصادر مسئولة في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» أن قرارات استحداث الأنشطة تأتي بعد اكتشاف عدة أنشطة غير موجودة بالتصنيف المحلي أو الدولي، حيث عملت وزارة التجارة والصناعة على استحداثها حسب الأنشطة المذكورة أدناه، فيما جاءت بعض الأنشطة الأخرى استجابة لمطالب أصحاب المشاريع الصغيرة (منها نشاط الذرة على سبيل المثال)، فيما تم فصل نشاط القرطاسية عن نشاط الكتب، لأن مسؤولية بيع الكتب تقع تحت رقابة وزارة الإعلام، فيما لا تحتاج بعض المكتبات إلى نشاط بيع الكتب، لذا تم فصله.



وفي هذا الخصوص أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان عددا من القرارات الوزارية التي تضمنت أنشطة جديدة سيتم العمل بها في القريب العاجل من بينها القرار رقم 112 الخاص بنشاط البيع بالجملة لنشاط الألياف الضوئية، والبيع بالتجزئة لنشاط الألياف الضوئية.



وتضمن قرار آخر حمل الرقم 113 عدد 5 أنشطة أخرى من بينها، نشاط مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة، مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة، مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة، مقدم خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة، مقدم خدمات تشغيل نظم الدفع الالكتروني.



كذلك أصدر العيبان قرارا آخر حمل الرقم 114 وتضمن 7 أنشطة جديدة هي، البيع بالجملة لأنظمة ومعدات وتمديدات الغاز البترولي المسال، البيع بالجملة لمواد حماية الهياكل الحديدية، البيع بالجملة لمواد سد الفراغات للمباني، البيع بالجملة للأبواب المقاومة للحريق، البيع بالجملة لأنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان، البيع بالجملة لأنظمة ومعدات الحريق، البيع بالجملة لأنظمة ومعدات إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج.



وفي القرار الذي حمل الرقم 115، تم السماح بأنشطة البيع بالتجزئة للآلات والمعدات الميكانيكية، البيع بالجملة لمستلزمات الدراجات النارية، البيع بالتجزئة لمستلزمات الدراجات النارية.



أما القرار الذي حمل الرقم 116، فقد تضمن 7 أنشطة تجارية مستحدثة هي: البيع بالتجزئة للأحجار الكريمة والثمينة، البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة، البيع بالتجزئة للأدوات المكتبية (القرطاسية)، البيع بالتجزئة لأنواع الجلود، بيع الذرة، البيع بالجملة لأجهزة ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، البيع بالتجزئة لأجهزة ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.



.. وتستثني 8 منتجات لـ «سكراب الحديد» من منع التصدير



في سياق متصل، أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا باستثناء بعض أنواع سكراب الحديد من القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 الخاص بمنع تصدير سكراب الحديد، حيث استثنى القرار الجديد 8 أنواع من السكراب من التصدير للخارج. وضمت قائمة المنتجات المستثناة كلا من المضخات والمكائن المستعملة، البايبات الحديدية التي يزيد طولها على 6 أمتار، البليت، الطابوق، حديد الجسور والأعمدة التي يزيد طولها على 6 أمتار، الفلنجات، البراغي وقطع غيار السيارات.



وكان العيبان قد أصدر قرارا وزاريا في مايو الماضي بمنع تصدير وإعادة تصدير سكراب الحديد بهدف الحفاظ على أسعار طن الحديد وعدم ارتفاعها، خاصة بعد أن شهدت أسعار الحديد ارتفاعات غير مسبوقة خلال العام الماضي نتيجة التوترات السياسة في بعض الدول المصدرة له.



.. وتنشئ نظاماً ذكياً للتقارير والإحصاءات



إلى ذلك، تبحث وزارة التجارة والصناعة عن شركات متخصصة في إنشاء نظام إلكتروني خاص بالتقارير والإحصائيات الذكية BI، وذلك لتحويل كل التقارير والإحصائيات الموجودة لديها في كل قطاعات الوزارة من النظام التقليدي إلى النظام الذكي.



وفي هذا الخصوص، علمت «الأنباء»، أن وزارة التجارة والصناعة بصدد طرح ممارسة أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال اعتبارا من اليوم الأحد حتى نهاية الخميس 17 الجاري، وذلك لاستقطاب الشركات الراغبة في المشاركة بهذه الممارسة، على أن تسري العطاءات لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فض المظاريف، على أن يكون السعر المقدم نهائيا.