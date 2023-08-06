أعلنت كلية بوكسهل عن استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الاول 2023/2024، حيث تستقبل إدارة القبول والتسجيل الطالبات الراغبات بالالتحاق بالكلية في مقرها في أبو حليفة أو «أونلاين» من خلال الموقع الالكتروني التابع للكلية، كما يمكن للطالبات التواصل مع مسؤولي القبول مباشرة عبر الواتساب للإجابة عن جميع استفساراتهن.



وتضم كلية بوكسهل عدة تخصصات منها قسم العلوم الإدارية والذي يضم التسويق وإدارة الأعمال والخدمات المصرفية وقسم التصميم والفنون التطبيقية الذي يضم تخصص التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم المواقع الالكترونية، تأسست الكلية عام 2007 وخرجت أكثر من 2000 خريجة في مختلف التخصصات، وتتميز بأنها شهادتها معتمدة عالميا ولطالباتها الحق في استكمال دراستهن في جامعة بوكسهل استراليا وتتم معاملتهن معاملة خريجات الجامعة الأم في استراليا كون الكلية فرع معتمد من جامعة بوكسهل استراليا.



وتسعى الكلية باستمرار لإعطاء قيم مضافة في العملية التعليمية بالتعليم العالي في الكويت، كما توفر التدريب الميداني للطالبات من خلال توقيع اتفاقيات تعاون بين الكلية وجهات حكومية وخاصة في مجال تدريب الطالبات والخريجات، ليكن مؤهلات لخوض سوق العمل بكفاءة عالية.



وتوفر الكلية تخصصات الإدارة بمختلف فروعها كتخصص إدارة الخدمات المصرفية وتخصص إدارة الاعمال، بالإضافة الى تخصص التسويق، وتفتخر بإضافة برامج البكالوريوس في التجارة لتخصصاتها، وتعتبر المناهج الدراسية في الكلية مناهج أكاديمية تعتمد على النواحي العملية أكثر من النظرية مما يجعل مخرجاتها مهيأة لتلبية احتياجات سوق العمل. وتستقبل الكلية طالبات الثانوية العامة في برنامج البعثات الداخلية من تاريخ 2 إلى 13 أغسطس، ونسب القبول لجميع التخصصات من فرعي العلمي والادبي هي 70%، كما تستقبل الطالبات اللواتي يرغبن في الدراسة على حسابهن الخاص، علما ان الكلية تستقبل الموظفات والشهادات القديمة والحديثة. وبالنسبة لبرامج البكالوريوس في التجارة بعد الدبلوم، فتتم معادلة الدبلوم للطالبات الخريجات من أي كلية خاصة معتمدة من التعليم العالي كما تستقبل خريجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتعادل الدبلوم كاملا في حال رغبة الطالبة استكمال البكالوريوس على نفس التخصص، اما التسجيل في خطة البعثات الداخلية لخريجات الدبلوم تطبق شروط التعليم العالي، حيث إن نسبة القبول للدبلوم هي 3.0 وألا يكون قد مضى على تخرج الطالبة أكثر من ثلاث سنوات، كما نستقبل جميع خريجات الدبلوم للطالبات الراغبات في الدراسة على حسابهن الخاص بالشهادات الحديثة أو القديمة.



وتضم الهيئة التدريسية في كلية بوكسهل الكويت نخبة من أفضل الأكاديميين الذين لديهم خبرة عملية وأكاديمية وقد كرم العديد منهم في أكثر من مناسبة على صعيد الخليج والكويت لمشاركتهم الفعالة في معارض ومؤتمرات وندوات عديدة.