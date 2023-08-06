ألغي النزال الذي كان مقررا بين البريطاني أنتوني جوشوا والجامايكي ديليان وايت بعد أن جاءت نتيجة تحليل وايت معاكسة، خلال اختبار عشوائي للكشف عن المنشطات.



وذكرت جمعية مكافحة المنشطات التطوعية انها أبلغت رابطة لجان الملاكمة ومجلس التحكم البريطاني للملاكمة، أن «بروتوكول مكافحة المنشطات العشوائي» الذي خضع له وايت جاءت نتيجته معاكسة، مما أدى إلى إلغاء النزال وإجراء تحقيق».



وكان من المقرر أن يقام النزال في ملعب «او 2» بلندن السبت 12 الجاري.



وذكرت شركة «ماتش روم» المروجة للنزال في بيان السبت، أن جمعية مكافحة المنشطات التطوعية أبلغت رابطة لجان الملاكمة، ومجلس التحكم البريطاني للملاكمة أن ديليان وايت جاءت نتيجة تحليله معاكسة بعد خضوعه لاختبار منشطات عشوائي، وفي ضوء ذلك سيلغى النزال وسيجرى تحقيق كامل في الأمر.



وكان أنتوني ألحق الهزيمة الأولى بوايت بعد 16 نزالا لم يعرف خلالها طعم الهزيمة، وذلك خلال مواجهتهما معا على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في ديسمبر 2015.