

القاهرة - هالة عمران



تبدأ الحكومة اعتبارا من اليوم الأحد عمل موظفي الوزارات والمصالح والجهات الحكومية على مدار الشهر من المنزل، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بأنه اعتبارا من السادس من أغسطس، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام «الأونلاين».



ويستهدف هذا الإجراء تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقا لما يراه كل وزير أو مسؤول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأونلاين طوال اليوم.



وكان رئيس مجلس الوزراء أكد أن الأزمة الحالية لتخفيف أحمال الكهرباء مرتبطة بشكل مباشر بدرجات حرارة غير مسبوقة في هذا التوقيت، ولا سبيل لتجاوز هذه الأزمة سوى بأن نتحرك جميعا من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي.



وأعلنت الدولة عن اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد، ومنها توجيه الجهات بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكل المقار العامة التي تتولى الدولة مسؤوليتها، مثل إنارة الشوارع، والمباني الحكومية، والمباني الخدمية، وفق خطة تم التوافق عليها.



كما سيتم تشغيل أجهزة التكييف عند 25 درجة، ليس أقل من ذلك، من أجل استهلاك الكهرباء بأقل كمية ممكنة.



كما تم التوجيه لوزير الشباب والرياضة بأن تلعب المباريات قبل المغرب مباشرة، حتى يمكن تقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية والاستادات والصالات المغلقة.



وسيتم أيضا استيراد شحنات إضافية من المازوت والذي يبلغ قيمة ما يتم استيراده حتى نهاية شهر أغسطس، ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أميركي، كشحنات إضافية، لتحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية، والتعامل مع تزايد الاستهلاك.



وأعلنت الحكومة، خلال الأسبوع الماضي، بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول عن جداول التوقيتات على مستوى الجمهورية في جميع المناطق التي سيتم تخفيف الأحمال بها، حتى يمكن لكل مواطن يقطن بأي حي أو مدينة، أو محافظة أن يتعرف على الفترة الزمنية التي سيتم انقطاع التيار الكهربائي خلالها.



كما تعمل لجنة إدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء والتي تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية بمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.