بيروت - عامر زين الدين



أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط «ضرورة تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت التي لن نصل إليها إلا باستئناف التحقيقات القضائية ومعالجة الإشكاليات ووقف التدخلات السياسية التي تعيق كشف الحقيقة كاملة»، معربا في الذكرى السنوية الثالثة على «الفجيعة الوطنية والإنسانية» عن «التضامن مع عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين»، مذكرا في هذا المجال «بموقف الحزب الداعي الى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة حيثيات الانفجار والجهة المسؤولة عن إدخال نيترات الأمنيوم الى المرفأ والمستفيد من إخراج قسم منها ولمصلحة من؟!».



وتناول النائب جنبلاط في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة ايضا الذكرى 22 على مصالحة الجبل، مشددا على «التمسك بها وتوفير مقومات ثباتها وتعزيز عناصر تطويرها، كي تبقى راسخة بمفاعيلها على النحو الذي يؤكد على تاريخ الجبل ومستقبله».



في هذا الإطار، التقى النائب جنبلاط الوزير السابق إلياس حنا وعقيلته المحامية نورما الحداد وتناولا معه ذكرى المصالحة التي جرت في قصر المختارة.