أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري قرارا بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الإعلان عن الوظائف. ونص القرار على:



مادة 1: تضاف مادة برقم 13 مكررا الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 المشار إليه يكون نصها كالآتي:



مادة 13 مكررا: يسجل خريجو الجامعات المتميزة التي تحددها وترتبها من حيث التخصص وزارة التعليم العالي وفقا للقواعد المعتمدة لديها لتقييم هذه الجامعات في نظام التوظيف المركزي لدى ديوان الخدمة المدنية كفئة خاصة، ويكون تسجيلهم وترشيحهم طوال العام للجهات المشمولة بهذا النظام حسب اختيار هؤلاء الخريجين وذلك استثناء من الاعلان والدور والأولوية. ويحدد ديوان الخدمة المدنية الحد الأقصى لعدد الجامعات المشمولة بهذا الاستثناء.



مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.