الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن ناديا العربي والوكرة القطريان، أنهما سيرسلان اليوم قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023، حيث ينتظر العربي الفائز من لقاء أيه جي إم كي الأوزبكي مع ضيفه نادي السيب العماني بطل كأس الاتحاد الآسيوي 2022، الذي سيقام في 15 أغسطس الجاري ضمن الأدوار الإقصائية والتمهيدية، لمواجهته في دور ملحق الحسم في 22 من الشهر ذاته، بينما يستضيف الوكرة فريق نافباهور الأوزبكي في 22 الجاري أيضا.



ويشارك الدحيل والسد في النسخة الجديدة من البطولة بشكل مباشر في دور المجموعات، فيما يحتاج الوكرة والعربي لخوض الدور الإقصائي ضمان المشاركة في دور المجموعات.



هذا، وقد فتح نادي السد ملف التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، وذلك بعد توديع فريق الكرة منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية المقامة حاليا في السعودية وتستمر حتى 12 أغسطس الجاري، بالخسارة القاسية أمام الشرطة العراقي 2-4، ضمن مباريات الدور ربع النهائي، والتي أقيمت على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.



وكان السد أسند مهمة تدريب فريقه إلى مدرب منتخب قطر الأولمبي البرتغالي برونو ميغيل، الذي تولى تدريب السد مؤقتا بعد موافقة الاتحاد القطري بالاستعانة به بعد الرحيل المفاجئ للإسباني خوانما ليو الذي ترك معسكر السد من أجل العودة مجددا إلى فريقه السابق مانشستر سيتي.



ومن المقرر أن تكثف إدارة النادي مفاوضاتها مع عدد من المدربين الأجانب لتدريب الفريق قبل انطلاق الدوري القطري 16 أغسطس الجاري.



إلى ذلك، خضع لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي روجر غيديس للكشف الطبي بمستشفى سبيتار تمهيدا لإتمام إجراءات التعاقد مع نادي الريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكان اللاعب وصل إلى الدوحة برفقة وكيل أعماله فجر أمس.