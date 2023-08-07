جرد منتخب السويد نظيرة الأميركي، بطل النسختين الأخيرتين، من لقبه بفوزه عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والاضافي في ملبورن، لترافق هولندا إلى الدور ربع النهائي بعدما أنهت الأخيرة مغامرة جنوب أفريقيا في سيدني ضمن منافسات كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في نيوزيلندا وأستراليا.



واصطدم المنتخب الأميركي، الذي تعرض لخسارته الأولى في نهائيات كأس العالم منذ عام 2011، وكان الأخطر خلال اللقاء الذي استمر 120 دقيقة بالحارسة المتألقة السويدية سيسيرا موسوفيتش.



ونجحت حارسة تشلسي الانجليزي في صد جميع محاولات لاعبات الولايات المتحدة حتى الوصول إلى سيناريو ركلات الترجيح، حيث فشلت 3 لاعبات اميركيات، بينهن المخضرمة مورغان رابينو (38 عاما)، في هز الشباك.



وسقط المنتخب الأميركي متصدر التصنيف العالمي أمام منافس لم يسدد بين الخشبات الثلاث سوى مرة واحدة، كما غادر المونديال بخفي حنين بعدما تأهل إلى ثمن النهائي بشق الأنفس، حيث كاد يخرج من دور المجموعات قبل أن يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن هولندا المتصدرة ضمن منافسات المجموعة الخامسة (حقق فوزا يتيما على فيتنام).



وهي المرة الاولى يخرج فيها المنتخب الأميركي، حامل اللقب 4 مرات، من ثمن النهائي، بعدما سبق له أن وصل على الأقل إلى المربع الذهبي في جميع النسخ السابقة.



وستقابل السويد التي تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة منافستها اليابان، بطلة عام 2011، في ربع النهائي في أوكلاند الجمعة المقبلة. وتسعى السويد بقيادة مدربها بيتر غيرهاردسون لتحقيق نتيجة أفضل من المركز الثالث في مونديال فرنسا 2019.



من ناحيته، أنهى المنتخب الهولندي، وصيف بطل العالم 2019، مغامرة نظيره الجنوب أفريقي بفوزه عليه 2-0 في سيدني، وبلغ الدور ربع النهائي لملاقاة اسبانيا.



وتدين هولندا، التي اعتمدت على فاعليتها الهجومية من أجل حسم المباراة أمام 40 الف متفرج، بفوزها على بطلات القارة السمراء إلى الحارسة الشابة دافني فان دوميسلار (23 عاما) التي حالت دون أن تهتز شباكها.



وقال مدرب المنتخب الهولندي أندريس يونكر «لم نخض أفضل مباراة. دافني (فان دومسيلار) أنقذتنا. كانت لاعبات جنوب أفريقيا خطيرات للغاية وشجاعات للغاية.. فقدنا الكثير من الكرات مما سمح لجنوب أفريقيا بالاقتراب والتحلي بالخطورة. وهذه هي الأشياء التي نحتاج إلى تصحيحها».



وستواجه هولندا، التي فازت على جنوب أفريقيا 5-1 وديا العام الماضي، منتخب إسبانيا في ربع النهائي في ويلينغتون الجمعة المقبلة.