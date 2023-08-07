بداح العنزي



أصـــدر وزيــــر الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشـــؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا وزاريا يقضي بتكليف شاغلي الوظائف الإشرافية بنظام النوبة 12 ساعة عمل تعقبها 12 ساعة راحة.



وجاء في القرار: مادة أولى: يكون تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية في البلدية بنظام النوبة وفقا للاختصاصات المعتمدة بالهيكل التنظيمي الصادر بالقرار الوزاري 363 لسنة 2009 بنظام نوبة مدتها 12 ساعة عمل تعقبها 12 ساعة راحة وفقا لحكم المادة 5 مكرر من قرار مجلس الخدمة رقم 12 لسنة 2012 المشار إليه.



مادة ثانية: على مدير عام البلدية وسائر قطاعات البلدية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.