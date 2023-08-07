

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولأسر ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب بإقليم أزيلال وسط المملكة المغربية الشقيقة، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير باتريك لينتون آلن حاكم عام جامايكا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للسير باتريك لينتون موفور الصحة والعافية ولجامايكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.