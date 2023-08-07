الرشود: التزام «بيتك» المجتمعي انطلاقاً من مكانته كأكبر مؤسسات القطاع الخاص

الدوسري: شراكة «المشروعات» مع «بيتك» كانت ناجحة ومثمرة بشكل يفوق التصور



استمرارا لريادته في المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ شراكات استراتيجية حصرية تهدف الى تحقيق قيمة مضافة وترك بصمة واضحة في المجتمع، أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تجديد الشراكة الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية الكويتية لإطلاق الموسم الثاني لمشروع ونتر وندرلاند الكويت، وهو أحد ابرز المشاريع الترفيهية في البلاد، وذلك للنجاح الكبير الذي حققه مشروع ونتر وندرلاند في عامه الأول برعاية «بيتك».



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود، إن تجديد الشراكة الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية يؤكد مكانة «بيتك» الرائدة في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تقديم إضافة حقيقية تتماشى مع توجه الدولة نحو دعم قطاع السياحة والترفيه داخليا، مبينا أنه من خلال رعاية مشروع ونتر وندرلاند الكويت الرئيسية والحصرية يكون «بيتك» من أكبر الداعمين للمبادرات التي تهم المجتمع كما هو من أكبر الداعمين للمشاريع الكويتية المشاركة في فعاليات ونتر وندرلاند بما يتماشى مع استراتيجية «بيتك» في دعم المشاريع الشبابية الكويتية، وتنشيط بيئة الاعمال في قطاع السياحة والترفيه باعتباره قطاعا أساسيا في الاقتصاد ورافدا مهما من روافد التنمية.



جاء ذلك خلال استقبال الرشود لوفد المشروعات السياحية الذي ضم الرئيس التنفيذي فاضل محمود الدوسري، ومدير التسويق والعلاقات العامة عبدالله العماني. كما حضر اللقاء من «بيتك» الرئيس التنفيذي لـ «بيتك الكويت» بالوكالة- خالد يوسف الشملان، ونائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح، والمدير التنفيذي للاعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» محمد الفارس، ومدير أول العلاقات العامة فيصل السريع، وذلك في المقر الرئيسي لـ «بيتك».



وأوضح الرشود أن «بيتك» كان سباقا في المساهمة في دعم مشروع ونتر وندرلاند الكويت في موسمه الأول، ويواصل شراكته للموسم الثاني بما يعكس التزام «بيتك» تجاه المجتمع انطلاقا من مكانته المرموقة كأكبر مؤسسة في القطاع الخاص في الكويت.



ولفت الرشود الى أهمية دعم قطاع السياحة كأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية ومحرك اقتصادي مهم في التنمية المستدامة ومصدر جديد لخلق فرص عمل للشباب الكويتي، مؤكدا أهمية التواجد وتقديم الدعم للمشاريع الكبيرة التي تهم المجتمع الكويتي والتي يتم تنفيذها وإدارتها بأياد وسواعد شبابية كويتية.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري: نود أن نعرب عن وافر الشكر والامتنان العميق لبيت التمويل الكويتي «بيتك» على دعمهم وشراكتهم في موسمي ونترلاند الحالي والسابق، حيث كانت هذه الفعالية من أهم الفعاليات التي تفتخر شركة المشروعات السياحية بتنظيمها وتنفيذها في الكويت، ولم يكن ذلك ممكنا بدون الدعم والتعاون المثمر الذي قدمه لنا «بيتك».



‎وأضاف: شراكتنا مع «بيتك» كانت ناجحة ومثمرة بشكل يفوق التصور، ونحن نقدر الثقة التي وضعتموها فينا. لقد ساهم «بيتك» بشكل كبير في نجاح هذه الفعالية. نتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة الاستراتيجية في المستقبل، ونأمل أن نتمكن من تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات معا لنعود بالكويت إلى مركز مرموق في السياحة والترفيه، نشكركم من القلب على كل ما قدمتموه لنا ولهذه الفعالية الرائعة.