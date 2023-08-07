

محمد راتب



أكد نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف محسن المطيري أن كميات الروبيان التي شهدتها مزادات البلاد خلال الأيام الـ 5 الأولى من فترة السماح بصيده في مياه المنطقة الاقتصادية تعتبر مبشرة إذا ما قورنت بنظيراتها في الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن ثمة توجها لتغليظ العقوبات على المخالفين في صيد الروبيان سيتم الإعلان عنها قريبا. وأوضح المطيري في تصريح لـ «الأنباء» أن الفترة المقبلة يتوقع أن تشهد حضور المزيد من المصيد في ساحات المزاد بأسواق السمك، خصوصا مع بداية شهر سبتمبر الذي ستبدأ فيه فترة السماح بصيده في المياه الإقليمية. ولفت إلى أن ثمة إجراءات حدت من شح الروبيان في موسمه، من ضمنها إيقاف القوارب المدموجة التي كانت تتسبب في استنزاف المخزون الاقتصادي من الروبيان وغيره، إضافة إلى التزام البلاد بمواسم الحظر، ومنع الصيد الجائر الذي كان من أدواته استخدام شباك الجر الخلفي (الكوفة) في غير موسمها، موضحا أن ثمة مخالفات من صيادين يتم رصدها بين الحين والآخر، ويتم تطبيق العقوبات على المخالفين. وأضاف أن المواقع الممنوع صيد الروبيان فيها هي جون الكويت و3 أميال من السواحل والجزر الكويتية.