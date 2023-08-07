أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، المتخصصة في إدارة المرافق والعقارات التجارية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2023، حيث بلغت إيرادات الشركة



5 ملايين دينار بزيادة قدرها 7% مقارنة بذات الفترة من 2022، كما بلغ صافي الأرباح 641 ألف دينار، متراجعا بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



وتعليقا على هذه النتائج، قالت الرئيس التنفيذي لشركة يوباك نادية عقيل: «تتماشى نتائج يوباك للنصف الأول من هذا العام مع توقعاتنا، كما أننا نتوقع اتجاها إيجابيا في الفترة المتبقية من عام 2023، حيث تشهد عمليات مطار الكويت الدولي انتعاشا قويا خلال النصف الأول من هذا العام، لاسيما ما شهده موسم الصيف من انطلاقة قوية في شهر يونيو».



وتابعت عقيل: «كذلك شهدت يوباك الافتتاح الناجح لسنو أبوظبي في مجمع ريم مول في أوائل يونيو، الذي بدأ باستقبال زواره منذ افتتاحه للجمهور في فبراير من هذا العام. ومع نهاية شهر يونيو أصبح لدينا أكثر من 110 وحدة عاملة تغطي ما يقرب من 50% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA) في المجمع، يرحب ريم مول بسكان أبوظبي وزوارها. ونحن نتوقع افتتاح المزيد من المستأجرين لوحداتهم خلال الأشهر المقبلة».



وتقع سنو بارك في قلب مركز ريم مول التجاري الذي يعتبر الوجهة الجديدة للبيع بالتجزئة والتسلية وتناول الطعام والترفيه في أبوظبي. وتمتد حديقة أبوظبي الثلجية الجديدة على مساحة مترامية الأطراف تبلغ 9732 مترا مربعا.



وفي الكويت، تدير يوباك ثلاثة مشاريع رئيسية، بما في ذلك إدارة وتشغيل المركز التجاري لمطار الكويت الدولي في مبنى الركاب (T1)، ومواقف السيارات والمرافق ذات الصلة، فضلا عن إدارة العقارات ومرافق وقوف السيارات في مبنى مطار الشيخ سعد، بالإضافة إلى مواقف السيارات والمرافق ذات الصلة في مبنى الركاب (T4) المخصص للخطوط الجوية الكويتية.